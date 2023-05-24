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Глава МВФ не считает, что мировую экономику ждет масштабная дедолларизация

Европа Материалы 24 мая 2023 16:44 (UTC +04:00)
Глава МВФ не считает, что мировую экономику ждет масштабная дедолларизация

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева не считает, что мировая экономика столкнется с масштабным процессом дедолларизации. Об этом она заявила в среду на Катарском экономическом форуме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта история дедолларизации была с нами в течение некоторого времени. Доля доллара [в мировых валютных резервах] немного снижается: раньше она составляла 70% резервов, сейчас сократилась до 60%. <...> Однако мы не ожидаем быстрого изменения резервов", - сказала Георгиева, отвечая на вопрос модератора сессии о перспективах вытеснения американской валюты из международных резервов и внешней торговли. "Причина, по которой доллар является основной резервной валютой, обусловлена силой экономики США и глубиной их рынков капитала", - добавила она.

Катарский экономический форум проходит в Дохе с 23 по 25 мая. Мероприятие, организованное агентством Bloomberg, является одной из крупнейших на Ближнем Востоке площадок, на которой обсуждаются проблемы мировой экономики.

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