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Германия призвала своих граждан в Ливане покинуть страну

Европа Материалы 4 января 2024 02:50 (UTC +04:00)
Германия призвала своих граждан в Ливане покинуть страну

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Германия предупредила своих граждан о поездках в Ливан и призвала их покинуть страну.

Как сообщает Trend, в письменном заявлении, распространенном МИД Германии, граждан Германии предупредили о необходимости покинуть Ливан из-за военных конфликтов, которые могут обостриться в приграничном регионе между Ливаном и Израилем.

В заявлении говорится, что следует принять во внимание текущие предупреждения о поездках, а граждан Германии, желающих безопасно покинуть Ливан, просят использовать доступные варианты коммерческих поездок.

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