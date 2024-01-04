Германия призвала своих граждан в Ливане покинуть страну

БАКУ /Trend/ - Германия предупредила своих граждан о поездках в Ливан и призвала их покинуть страну.

Как сообщает Trend, в письменном заявлении, распространенном МИД Германии, граждан Германии предупредили о необходимости покинуть Ливан из-за военных конфликтов, которые могут обостриться в приграничном регионе между Ливаном и Израилем.

В заявлении говорится, что следует принять во внимание текущие предупреждения о поездках, а граждан Германии, желающих безопасно покинуть Ливан, просят использовать доступные варианты коммерческих поездок.