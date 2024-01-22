В Турции назвали сроки голосования по вступлению Швеции в НАТО

БАКУ /Trend/ - Парламент Турции во вторник, 23 января, может проголосовать по вопросу вступления Швеции в НАТО.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на CNN Turk.

По данным телеканала, протокол о вступлении Швеции в НАТО будет внесен в повестку дня парламента. Недавно, как уточняет корреспондент CNN Turk, это обсуждалось в комитете парламента по иностранным делам. Ожидается, что после парламентских обсуждений протокол, предусматривающий членство Швеции в НАТО, будет вынесен на голосование.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на скорую ратификацию Турцией и Венгрией вступления Швеции в альянс. По его словам, вступление Стокгольма сделает НАТО сильнее.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне начала войны в Украине. Хельсинки официально стали членом альянса в апреле 2023 года. Швеция пока не присоединилась к альянсу, в том числе из-за разногласий с Турцией.