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Великобритания продолжит защищать безопасность Израиля - Риши Сунак

Европа Материалы 14 апреля 2024 01:59 (UTC +04:00)
Великобритания продолжит защищать безопасность Израиля - Риши Сунак

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Великобритания продолжит защищать безопасность Израиля, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает Trend.

"Я самым решительным образом осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль. Великобритания будет продолжать защищать безопасность Израиля и всех наших региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак", - отметил он.

Он добавил, что Великобритания в срочном порядке работает над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации.

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