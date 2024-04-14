Великобритания продолжит защищать безопасность Израиля - Риши Сунак

БАКУ /Trend/ - Великобритания продолжит защищать безопасность Израиля, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает Trend.
"Я самым решительным образом осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль. Великобритания будет продолжать защищать безопасность Израиля и всех наших региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак", - отметил он.
Он добавил, что Великобритания в срочном порядке работает над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации.
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