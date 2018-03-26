Минобороны Израиля: Конгресс США одобрил выделение Тель-Авиву более $700 млн на ПРО

26 марта 2018 13:01 (UTC+04:00)

Конгресс США выделил $705 млн на 2018 год в качестве помощи Израилю на многоуровневую противоракетную оборону.

Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, передает ТАСС.

"Я рад сообщить, что Конгресс США утвердил рекордную сумму для противоракетной обороны - $705 млн в 2018 году", - написал глава оборонного ведомства еврейского государства. "Мы продолжим разработку многослойной системы противоракетной обороны", - продолжил Либерман, отметив, что враги Израиля "будут удивлены возможностями, которые мы разработали".

Газета Jerusalem Post указывает, что помощь США предназначена для серийного производства компонентов и ракет-перехватчиков установок ПВО "Железный купол", а также систем ПРО "Стрела-3" и "Праща Давида" (на иврите обозначается как "Шарвит ксамим", "Волшебная палочка"). Церемония передачи системы "Праща Давида" на вооружение армии Израиля состоялась в апреле 2017 года.

В противовоздушной обороне еврейского государства "Праща Давида" предназначена для перехвата ракет малой и средней дальности. "Железный купол" перехватывает ракеты малой дальности, а "Стрела" предназначена для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.

Подписанный в 2016 году меморандум между США и Израилем о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в сфере безопасности, предусматривает объем помощи со стороны Вашингтона еврейскому государству в $38 млрд в период с 2019 по 2028 год. Каждый год Израиль будет получать $3,3 млрд, а также дополнительно $500 млн на нужды противоракетной обороны. Статья о ПРО меморандума применена впервые.

Сейчас объем военной помощи США Израилю достигает $3,1 млрд в год, финансирование ПРО вынесено за рамки этого пакета.

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Azernews Newspaper
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