Экс-глава Минобороны Израиля призвал ввести санкции против Ирана

5 мая 2018 12:16 (UTC+04:00)

Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон в интервью РИА Новости призвал ввести международные санкции против Ирана независимо от судьбы атомной сделки, чтобы убедить Тегеран отказаться от ядерных амбиций и свернуть региональную экспансию, в чем его обвиняет Израиль.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Новый американский лидер Дональд Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Как предполагается, Трамп по итогам дискуссий не позже 12 мая объявит, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет.

Яалон заявил, что сделка с Ираном "плоха и должна пересматриваться", а санкции против Ирана "необходимы уже сейчас", так как иранцы, по его словам, поставляют оружие хуситам в Йемене и разрабатывают ракеты, способные нести ядерные боеголовки. "Давление такого рода может заставить их пересмотреть всю идею обладания атомным оружием и подрывной кампании в регионе. Поэтому я призываю: давайте давить на режим сейчас", — сказал экс-министр агентству.

Израильтяне с самого начала называли сделку, заключенную в 2015 году, "исторической ошибкой" и агитировали за ее пересмотр. На этой неделе израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что в руки Израиля попали 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые, по его словам, неопровержимо доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Это заявление прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости ужесточения ядерной сделки или ее аннулирования.

Архив, добытый разведкой, экс-министр обороны Израиля назвал "огромным и очень важным" достижением, доказывающим израильские заявления по Ирану. "Еще в 1990-х наша разведка понимала, что они стремятся к военно-ядерному потенциалу, не к гражданскому ", — заявил собеседник агентства. По его мнению, СВПД по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы основан на "слабости Запада" и его нежелании вступать в конфронтацию с Ираном.

Яалон уверен, что сделку иранцы не нарушают. "Было бы глупо с их стороны не соблюдать сделку. Для них это немыслимо выгодное соглашение. … Но это не означает, что по истечении сделки они не будут в состоянии за год произвести атомную бомбу", — сказал экс-министр. Он полагает, что сейчас из-за экономического кризиса и угрозы всплеска протестов власти Ирана стали более восприимчивы к внешнему давлению.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Израиле рассказали, что Москва отслеживает действия Тель-Авива в Сирии
Израиль 11:26
Тель-Авив может помешать поставкам С-300 Дамаску
Израиль 10:39
В Израиле рассказали о "горячей линии" с российской авиабазой в Сирии‍
Израиль 09:53
Экс-госсекретарь США Керри обсуждал ядерную сделку с главой МИД Ирана
США 09:22
Правительство Ирана не связано с блокировкой Telegram, заявил Роухани
Иран 02:06
Израиль отозвал свою кандидатуру на членство в СБ ООН - СМИ
Израиль 4 мая 23:12
Байкеры и автомобилисты приурочили ко Дню Победы пробег через Израиль
Израиль 4 мая 17:57
Нефть дорожает на ожидании решения Трампа по санкциям против Ирана
Энергетика 4 мая 16:16
В МИД РФ прокомментировали возможный выход США из сделки с Ираном
Россия 4 мая 15:51
ЕК не раскрыла свои действия в случае выхода США из сделки с Ираном
Европа 4 мая 15:27
В МИД России прокомментировали заявления Израиля об иранской ядерной сделке
Россия 4 мая 15:08
Аббас переизбран председателем исполкома ООП
Арабские страны 4 мая 13:03
В Израиле научились выращивать мясо в пробирках
Израиль 4 мая 09:57
Цены на нефть незначительно колеблются на геополитической неопределенности
Энергетика 4 мая 09:15
МИД РФ: США пытаются представить Иран большей угрозой безопасности, чем ИГ
Россия 4 мая 03:49
Белый дом не стал комментировать заявление главы МИД Ирана о пересмотре СВПД
США 3 мая 23:53
Страны ЕС провели в Риме консультации с Ираном по региональной тематике
Политика 3 мая 21:29
Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 130 человек
Общество 3 мая 18:27