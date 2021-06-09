Kia отзывает в мастерские 44 тысячи автомобилей в Израиле

Импортер автомобилей "Телькар" объявил об отзыве в автомастерские 44039 проданных в Израиле автомобилей Kia Sportage 2016-2020 годов выпуска, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Корейский автоконцерн объявил об отзыве автомобилей в связи с дефектом, обнаруженным в плавких предохранителях, и способным привести к сбою в работе автомобильного компьютера.

Следует отметить, что в случае объявленного производителем отзыва владелец автомобиля обязан в течение полугода обратиться в автомастерскую. В противном случае он не сможет пройти техосмотр или оформить продажу автомобиля.