В мексиканском штате убили начальника полиции

7 января 2018 09:21 (UTC+04:00)

Неизвестные расстреляли начальника одного из отделов полиции мексиканского штата Сакатекас в субботу прямо в его автомобиле, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Televisa.

Опубликованная в сети запись показывает сам момент убийства, когда к машине полицейского начальника муниципалитета Гуадалупе Хуана Рамиреса Осорио подъезжает другой автомобиль, и двое неизвестных начинают вести огонь из пистолетов по его машине. После этого автомобиль преступников быстро уезжает.

По данным канала Televisa, после убийства полицейского в районе была объявлена спецоперация по поиску причастных к этому преступлению.

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Azernews Newspaper
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