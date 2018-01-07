В мексиканском штате убили начальника полиции

Неизвестные расстреляли начальника одного из отделов полиции мексиканского штата Сакатекас в субботу прямо в его автомобиле, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Televisa.

Опубликованная в сети запись показывает сам момент убийства, когда к машине полицейского начальника муниципалитета Гуадалупе Хуана Рамиреса Осорио подъезжает другой автомобиль, и двое неизвестных начинают вести огонь из пистолетов по его машине. После этого автомобиль преступников быстро уезжает.

По данным канала Televisa, после убийства полицейского в районе была объявлена спецоперация по поиску причастных к этому преступлению.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.