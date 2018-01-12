Самолет Ryanair вынужденно сел в Испании из-за двух пьяных пассажиров

12 января 2018 04:28 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в испанском городе Сантандер из-за двух пьяных пассажиров на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Pais.

По данным газеты, самолет следовал рейсом FR7063 из Дублина в Аликанте.

Капитан воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту города Сантандер из-за "агрессивного поведения" двух пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщается, самолет совершил посадку в 16.00 (18.00 мск). Сотрудники Гражданской гвардии сняли нарушителей с рейса "под аплодисменты других пассажиров".

После инцидента самолет доставил пассажиров в пункт назначения, оставшаяся часть полета прошла без происшествий.

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