В Тихом океане в районе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

18 января 2018 07:57 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане в 1000 километров от побережья основного японского острова Хонсю, сообщило Главное метеорологическое управление страны, передает РИА Новости.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался недалеко от удаленного острова Титидзима. Максимальная сила толчков составила 2 балла по 7 бальной японской шкале. Они ощущались только на острове Титидзима.

Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших нет.

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