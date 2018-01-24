В Японии произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло на северо-востоке Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.

По сведениям управления, эпицентр находился в Тихом океане к югу от острова Хоккайдо, очаг залегал на глубине около 30 километров.

Подземные толчки силой 4 балла по семибальной японской шкале землетрясений ощущались на Хоккайдо, в префектурах Аомори и Иватэ на главном острове Хонсю, уточнили метеорологи.

Угрозы цунами нет, дополняет управление. Данных об ущербе и пострадавших не поступало. Внештатных ситуаций на АЭС в зоне землетрясения не зафиксировано, сообщили японские СМИ.

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