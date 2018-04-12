Консультации Совбеза ООН по Сирии состоятся в четверг в утреннюю сессию

Консультации Совета Безопасности ООН в связи с напряженной ситуацией вокруг Сирии состоятся в четверг в утреннюю сесси, передает РИА Новости.

Как сообщили в постпредстве Перу при ООН (председатель СБ в апреле), в 10:00 Совет заслушает регулярный брифинг по теме нераспространения ядерного, химического и биологического оружия. По окончании этой встречи члены Совета удалятся на закрытые консультации по теме "Поддержание мира и безопасности", которые запросила Боливия. С докладом СБ выступит представитель департамент по политическим вопросам ООН.

Боливия в среду заявила о созыве консультаций СБ ООН в связи с "эскалацией риторики" по Сирии и угроз односторонних действий.

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