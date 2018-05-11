В гостинице на севере Пакистана прогремел взрыв

Пятеро членов одной семьи погибли, двое получили ранения в результате мощного взрыва, который прогремел в пятницу в одной из гостиниц в окрестностях города Пешавар на северо-востоке Пакистана, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Согласно этим данным, взрыв, причина которого пока не установлена, произошел в одном из гостиничных номеров. Полиция рассматривает в качестве приоритетных две версии случившегося: срабатывание взрывного устройства и утечка газа. На месте работают сотрудники служб безопасности и саперы.

Отмечается, что пострадавшие — двое младших членов семьи — после взрыва были экстренно доставлены в больницу. Их состояние врачи оценивают как критическое.

Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.