Замглавы МИД КНДР проведет переговоры с представителями Китая и России

4 октября 2018 20:18 (UTC+04:00)

Замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась с визитом в Китай и Россию для проведения переговоров в двустороннем и трехстороннем форматах. Об этом сообщило в четверг агентство ЦТАК, передает ТАСС.

По его информации, делегация МИД КНДР во главе с заместителем министра иностранных дел Цой Сон Хи 4 октября отбыла из Пхеньяна для участия в двусторонних переговорах КНДР и Китая, которые пройдут в Пекине, в двусторонних переговорах КНДР и России, трехсторонних переговорах КНДР, Китая и России, которые пройдут в Москве.

Ранее в четверг южнокорейская газета The Chosun Ilbo сообщила, что визит замглавы МИД КНДР может быть нацелен на согласование позиций в преддверии переговоров Пхеньяна и Вашингтона на уровне глав внешнеполитических ведомств. Источники японского агентства Kyodo не исключают и то, что заместитель главы МИД КНДР проведет в Китае встречу со специальным представителем Госдепартамента по политике в отношении КНДР Стивеном Бигуном. Ожидается, что он прибудет в Пекин 8 октября из Пхеньяна, где днем ранее будет принимать участие в переговорах, которые проведет там госсекретарь Майкл Помпео.

Цой Сон Хи - ветеран северокорейской дипломатии, специалист по США. Она, в частности, принимала участие в шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР, активно вовлечена в контакты с американскими представителями.

Как заявила во вторник пресс-служба Госдепартамента, глава этого ведомства Майкл Помпео посетит Пхеньян 7 октября. Администрация США исходит из того, что лидер КНДР примет шефа американской дипломатии. В настоящее время, согласно заявлениям американского правительства, идет подготовка второй встречи Трампа и Ким Чен Ына.

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