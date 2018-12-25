Индонезия не будет принимать международную помощь для ликвидации ущерба от цунами

Индонезия не будет принимать международную помощь для ликвидации последствий удара цунами по островам Суматра и Ява. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Джакарте официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает новостной портал Detik, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что способны самостоятельно справиться с последствиями стихии, хотя несколько стран выразили готовность направить помощь", - сказал чиновник. По его словам, "произошедшее стихийное бедствие не получило статус национального, и основная нагрузка по ликвидации последствия легла на региональные власти". В тоже время центральное правительство оказывает всю необходимую помощь, заверил Сутопо Нугрохо.

Что касается экономического ущерба, то "по-прежнему идет подсчет". "Однако точно известно, что его размеры будут меньше, чем во время землетрясения на острове Сулавеси в конце сентября", - отметил представитель агентства. Тогда ущерб составил более 1 млрд долларов.

Помощь в ликвидации последствий цунами предложили ряд государств, в том числе Австралия, Малайзия, Сингапур. По последним данным, в результате удара стихии по прибрежным районам провинций Бантен и Лампунг погибли 429 человек, более 150 пропали без вести, ранения получили свыше 1,4 тыс. Кроме того, свои дома вынуждены были покинуть около 16 тыс. жителей.

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