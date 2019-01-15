В Зимбабве заинтересованы в опыте иностранных компаний в энергосекторе

15 января 2019 13:08 (UTC+04:00)

Зимбабве заинтересована в опыте иностранных компаний в энергетических проектах, заявил в интервью РИА Новости президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Да, что касается энергетического сектора, у Зимбабве есть дефицит энергии, и не только у Зимбабве, кстати. Все 16 стран Сообщества развития стран Южной Африки страдают от нехватки энергии. Зимбабве сейчас изучает возможность использования гидроэлектростанции Batoka Gorge на реке Замбези, которая дала бы нам примерно 200 тысяч мегаватт энергии, но эта станция будет использоваться совместно Зимбабве и Замбией", - сказал президент.

Но, по его словам, это не единственный проект.

"Мы заинтересованы в том, чтобы компании приходили с будущими гидроэнергетическими проектами, или, например, у нас есть много запасов неиспользуемого угля в стране. А есть ведь еще энергия солнца, ее тоже можно использовать. Мы заинтересованы в том, чтобы компании, которые имеют опыт в этой сфере приходили и помогали нам решить проблему с нехваткой энергии в Зимбабве", - добавил он.

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