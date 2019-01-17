Reuters: В ходе протестов в Зимбабве огнестрельные ранения получили около 70 человек

17 января 2019 11:31 (UTC+04:00)

По меньшей мере 68 человек в Зимбабве получили огнестрельные ранения в ходе протестов против повышения цен на бензин и дизельное топливо более, чем в два раза. Об этом в четверг со ссылкой на сообщество врачей страны сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 17 пострадавшим потребовалось экстренное оперативное вмешательство. Как сообщили врачи, с начала протестов медицинская помощь в частных и государственных больницах была оказана 172 лицам.

12 января президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил о повышении цен на бензин и дизельное топливо более чем в два раза, чем вызвал волну недовольства у граждан. Министерство информации Зимбабве во вторник сообщило на своей странице в Twitter, что с начала протестов более 200 человек были задержаны.

В результате столкновений демонстрантов с силами правопорядка в понедельник погибли три человека, в том числе один сотрудник полиции, передает Reuters. В стране перестали работать социальные сети Facebook, Twitter и мессенджер WhatsApp, а также был закрыт ряд предприятий и школ.

14 января Мнангагва прибыл с трехдневным официальным визитом в Россию с целью привлечения инвестиций для преодоления экономического кризиса в Зимбабве. Он отметил, что "глубоко опечален событиями на нашей любимой родине" и в ходе визита в столицу России "работал над экономическими соглашениями, которые придадут нашей экономике столь необходимый импульс".

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