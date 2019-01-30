Власти города Булавайо в Зимбабве ввели ограничение на потребление воды

30 января 2019 15:19 (UTC+04:00)

Власти второго по величине города в Зимбабве Булавайо ввели ограничение на потребление воды до 36 часов в неделю из-за снижения её уровня в водохранилищах, сообщает портал bulawayo24, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, ограничение будет действовать по всей территории города, начиная с 30 января 2019 года.

"Для того, чтобы разрешить проблему с водоснабжением, потребление воды будет ограничено 36-ю часами в неделю по всему городу и будет обсуждаться еженедельно до нормализации ситуации", - заявил секретарь городского совета Кристофер Дубе.

Власти города принесли извинения жителям города и призвали их расходовать воду экономно.

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