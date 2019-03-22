В Мозамбике, Зимбабве и Малави из-за циклона погибли более 430 человек

Свыше 430 человек погибли в Мозамбике, Зимбабве и Малави из-за последствий, вызванных тропическим циклоном "Идаи", сообщил официальный представитель Управления ООН по делам беженцев Бабар Балох, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Тропический циклон " Идаи " обрушился на юго-восточное побережье Африки на прошлой неделе и затронул территории Мозамбика, Зимбабве и Малави. В Мозамбике больше всего в результате стихии пострадал город Бейра.

В Мозамбике, наиболее пострадавшем от циклона, по предварительным данным УВКБ ООН, количество погибших со ставило 242 человека, однако предполагается, что итоговые цифры могут превысить 1000 человек. В Зимбабве из-за "Идаи" погибли 104 человека. В Малави погибшими считаются 84 человека.

В то же время официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман сообщил о 259 погибших в Зимбабве и 217 пропавших без вести. В Малави, по данным МОМ, только 56 подтвержденных смертей, и 577 человек получили ранения.

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Эрве Ферхузел сообщил о том, что в Мозамбике, Малави и Зимбабве из-за циклона "Идаи" могли пострадать до 3-х миллионов человек.

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