Более 2,5 тыс. домов повреждены в двух регионах Канады из-за паводка

Свыше 2,5 тыс. жилых домов оказались в зоне подтопления из-за весеннего половодья, вызванного разливом рек в восточных канадских провинциях Квебек и Нью-Брансуик. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщил телеканал CBC.

Из-за разгула стихии свои дома были вынуждены покинуть около 1,7 тыс. человек. В частности, половодье затронуло крупный город Лаваль в провинция Квебек. Спасателям также удалось не допустить затопления и разрушения еще свыше 1,5 тыс. жилых домов.

Для помощи населению Министерство национальной обороны Канады в затронутые половодьем регионы направило более 700 военнослужащих. В их задачи, в частности, входит создание инженерных сооружений для сдерживания разлива воды в пострадавших населенных пунктах, а также оказание жителям посильной помощи. В эти провинции доставлена специальная армейская техника. Также помощь пострадавшим оказывают сотрудники благотворительных организаций, которые занимаются их размещением и предоставляют еду и воду.

Полиция из-за половодья перекрыла 35 автомобильных дорог. На данный момент известно об одной погибшей женщине, чья машина провалилась в размытую водой яму.

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