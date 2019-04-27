В Индии более десяти человек погибли при падении автобуса в ущелье

27 апреля 2019 21:14 (UTC+04:00)

По меньшей мере 12 человек погибли в субботу в результате падения частного автобуса в ущелье в северном индийском штате Химачал-Прадеш, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно его данным, инцидент произошел в округе Чамба. Изначально сообщалось о восьми погибших, позже их число возросло до 12.

Причина аварии пока не установлена. Отмечается, что полиция начала расследование инцидента.

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