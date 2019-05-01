ФАС возбудила дела о недобросовестной конкуренции с использованием символики FIFA

1 мая 2019 00:29 (UTC+04:00)

Федеральная антимонопольная служба в 2018 году возбудила свыше 80 административных дел по фактам недобросовестной конкуренции в связи с использованием символики FIFA при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в проекте доклада ФАС о состоянии конкуренции в 2018 году, опубликованном на сайте службы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ФАС России возбуждено 84 дела по фактам недобросовестной конкуренции в связи с использованием символики FIFA, около половины из них касаются продажи товаров с символикой Чемпионата либо размещения символики на сайтах, витринах, при оформлении офисов", - говорится в проекте доклада.

Как отмечает ФАС, некоторые крупные организации проводили конкурсы для продвижения своей продукции и услуг, в качестве призов в которых предлагались билеты на мероприятия FIFA и другая продукция с символикой федерации.

В проекте доклада отмечается, что защитой имущественных прав FIFA занимались несколько российских ведомств, а также подключена таможенная служба Китая.

"В результате проведенной работы правоохранительных ведомств по защите бренда FIFA в ходе организации и проведения мероприятий FIFA всего выявлено 1,8 тыс. фактов нарушений", - говорится в докладе ФАС. В частности, МВД обнаружило 1360 нарушений, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях, и 13 преступлений.

ФТС России пресекла ввоз контрафактного товара в объеме 510 тыс. единиц, в основном китайского производства, возбуждено более 90 дел об административных правонарушениях. Роспотребнадзор возбудил 37 дел об административных правонарушениях, 28 исковых заявлений направил в суды. Роскомнадзор получил 300 судебных решений по 306 сайтам, на которых размещалась недопустимая информация с использованием символики FIFA, с 224 сайтов информация удалена на основании предписания, а к 12 сайтам, которые не выполнили предписания Роскомнадзора, был ограничен доступ.

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