Полиция Токио зафиксировала полет беспилотника рядом с императорским дворцом

3 мая 2019 06:38 (UTC+04:00)

Полицейское управление японской столицы расследует инцидент с нелегальным полетом беспилотного летательного аппарата в районе императорского дворца, а также в правительственном квартале Касумигасэки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу телеканал NHK.

По его сведениям, первым аппарат со светящимися огнями увидел вечером в четверг полицейский, патрулировавший территорию, прилегающую к императорскому дворцу. После этого беспилотник был замечен еще несколько раз в правительственном квартале, где находятся различные министерства и канцелярия премьер-министра Японии. Также несколько очевидцев подтвердили, что видели его недалеко от строительной площадки стадиона, где в 2020 году пройдут Олимпийские игры.

В настоящее время полиция ищет владельца беспилотника, а также проверяет, не мог ли аппарат упасть где-либо.

Власти Японии в этом году намерены ввести полный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов в районах, где находятся военные базы США, а также японских Сил самообороны. Аналогичные правила сейчас действуют в отношении ряда зданий, имеющих государственное значение. Среди них - канцелярия премьер-министра страны, задние парламента и императорский дворец. За нарушение полагается штраф до 500 тыс. иен (около $4,5 тыс.) или год тюремного заключения.

Ужесточение законодательства в отношении самовольных запусков беспилотников в Японии началось после того, как в 2015 году на крыше канцелярии главы правительства был случайно найден залетевший туда квадрокоптер с дымовой шашкой и капсулой со слаборадиоактивной почвой из префектуры Фукусима.

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