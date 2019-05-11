Мощный взрыв прогремел в районе производства пиротехники в штате Мехико

11 мая 2019 21:06 (UTC+04:00)

Взрыв прогремел в субботу в районе мастерских по производству пиротехники в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Об этом сообщило муниципальное управление общественной безопасности в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На фотографиях с места происшествия видно, что над ним поднимается густой столб белого дыма высотой несколько десятков метров. Сведений о пострадавших или погибших не поступало.

Тультепек считается одним из главных центров изготовления пиротехники в Мексике, значительная ее часть производится там нелегально. В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили находившийся в этом муниципалитете рынок фейерверков. Жертвами трагедии стали не менее 42 человек, десятки пострадали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Взрыв в Афганистане: погибли семь подростков
Другие страны 21:40
Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек
Другие страны 04:23
В Чечне произошел взрыв на газовой заправке
В мире 00:06
Пентагон переведет более $1,5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой
США 10 мая 23:03
В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе
В мире 10 мая 09:43
В Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года
Другие страны 10 мая 08:07
Лента новостей
AFP: около 60 человек погибли при крушении лодки у берегов Туниса
Арабские страны 21:55
Взрыв в Афганистане: погибли семь подростков
Другие страны 21:40
CNN: у берегов Техаса столкнулись баржи и танкер
США 21:38
Около 19 тыс. человек приняли участие в 26-ой субботней акции "желтых жилетов"
Европа 21:36
В Индии более десяти человек погибли в ДТП
Другие страны 21:20
Дочь азербайджанского героя Движения сопротивления Нидерландов побывала в Баку (ФОТО)
Общество 20:24
СМИ: в Чили на трассе перевернулся автобус
Другие страны 20:05
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 6-10 мая
Энергетика 19:36
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США
США 19:32