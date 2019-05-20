В Колумбии семь человек пострадали при нападении на военных

Семь человек пострадали в результате нападения на группу военнослужащих в парке муниципалитета Теорама в Колумбии, их жизнь в настоящее время вне опасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Tiempo.

Группа военных была атакована с помощью гранаты во время концерта в парке. В результате пострадали двое военнослужащих и пять гражданских, включая двух несовершеннолетних .

В настоящее время все они находятся в больницах, их жизни ничего не угрожает.

За информацию, которая поможет задержать виновных, назначена награда в 5 миллионов песо (чуть больше 1500 долларов).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.