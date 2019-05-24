Британские букмекеры предсказали кресло премьера Борису Джонсону

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон является фаворитом гонки за премьерское кресло, считают британские букмекеры, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее Тереза Мэй объявила, что покинет пост партийного лидера 7 июня и останется на посту премьера до избрания нового лидера. Согласно сводным данным, опубликованным на портале Oddschecker, средний коэффициент на победу Джонсона составляет 6/4 (на каждые поставленные 4 фунта можно выиграть шесть), то есть его шансы составляют 40%.

Ближайшим конкурентом букмекеры считают экс-министра по Brexit Доминика Рааба с коэффициентом 9/2 (вероятность 18%). На третьем месте – министр по делам окружающей среды Майкл Гоув с коэффициентом 12/1 (вероятность 7,7%). Среди лидеров гонки букмекеры называют также главу МИД Джереми Ханта. Экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом и глава МВД Саджид Джавид в свою очередь не пользуются успехом у букмекеров. Их коэффициент составляет 20/1 (вероятность 4,7%).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.