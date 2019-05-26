Землетрясение в Перу привело к разрушениям

В результате землетрясения магнитудой 8 на севере Перу разрушено более 15 зданий, сообщается в Twitter Национального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пострадавшие есть, но их число пока не известно, добавляет COEN.

По информации местного издания Perublica, землетрясение ощущалось в большинстве городов Перу. Многие здания в регионах Сан-Мартин и Лорето разрушены, пациентов одной из больниц эвакуировали.

В некоторых городах нарушено электроснабжение.

Как заявил президент Перу Мартин Вискарра, землетрясение чувствовалось во многих регионах страны. Он попросил жителей сохранять спокойствие.

Землетрясение произошло утром в воскресенье, его эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин.

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