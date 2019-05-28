В США семь человек пострадали от торнадо

28 мая 2019 14:34 (UTC+04:00)

Пять миллионов человек остались без света в американском штате Огайо из-за торнадо, по меньшей мере 7 человек пострадали, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным телеканала, торнадо обрушился на город Дейтон на западе Огайо в понедельник вечером и привел к серьезным разрушениям и массовым отключениям электричества. Множество строений были повреждены в городе Селина. Спасательные работы в регионе продолжаются.

Как сообщили местные власти, в округе Мерсер от разгула стихии пострадали семь человек, они были госпитализированы.

Сообщается, что округе Монтгомери было открыто четыре убежища, предлагающие еду и питьевую воду.
Ранее сообщалось, что в результате торнадо, штормов и наводнения, обрушившихся на американский штат Оклахома в течение последних дней, погибли по меньшей мере шесть человек, около 100 получили ранения.

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