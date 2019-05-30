Канцлером Австрии впервые может стать женщина

30 мая 2019 16:39 (UTC+04:00)

Председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн может стать первой женщиной-канцлером в этой стране, возглавив кабинет министров до досрочных выборов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

В четверг федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен официально объявит имя временного канцлера, который будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов в сентябре.

Во вторник президент Австрии освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия. Ушедшие в отставку министры исполняли свои обязанности до назначения нового правительства. Курц их примеру не последовал, поэтому функции канцлера два дня выполнял вице-канцлер Хартвиг Легер, успевший на этом посту посетить неформальный саммит ЕС в Брюсселе.

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