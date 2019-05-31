Власти Японии отодвинули от Токио зоны учений войск США

Правительство Японии официально приняло в пятницу решение переместить зоны проведения учений американских ВМС к югу от Токио, что позволит на 40 тыс. увеличить ежегодное число взлетов и посадок в столичном аэропорту Нарита. Ранее такой шаг был согласован с администрацией США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал NHK.

С 1 июля будут смещены к югу на несколько десятков километров две зоны учений в Тихом океане, располагающиеся к юго-востоку от полуострова Босо в районе японской столицы. Американские корабли и самолеты регулярно проводят там боевые стрельбы, эти районы практически закрыты для гражданских транспортных средств. Площадь самой большой из этих зон составляет около 4 тыс. кв. км.

Смещение районов учений к югу позволит довести ежегодное число взлетов и посадок в аэропорту Нарита до 340 тыс. В дальнейшем интенсивность его использования предполагается повысить до 500 тыс. взлетов и посадок в год.

Такая мера особенно важна с учетом прогнозируемого резкого увеличения притока иностранных туристов в Японию в 2020 году, когда в Токио состоятся летние Олимпийские и Паралимпийские игры. В 2018 году страну посетили более 31 млн иностранцев. В 2020 году, как ожидается, их число возрастет до 40 млн.

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