При взрыве в шведском Линчепинге пострадали 19 человек

7 июня 2019 13:31 (UTC+04:00)

По меньшей мере 19 человек были доставлены в больницу с легкими травмами после взрыва в центре шведского города Линчёпинг, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"На данный момент мы точно не знаем число пострадавших. Можем подтвердить, что 19 человек с легкими ранениями были доставлены в больницу", - заявила пресс-секретарь местной администрации Бодил Кнутхаммар (Bodil Knuthammer).

Взрыв произошел около 9.00 по местному времени. Причина произошедшего выясняется. На месте работает полиция и спасательные службы.

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