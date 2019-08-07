Ученые: определенные гормоны могут привести к снижению веса и уровня сахара в крови

7 августа 2019 17:33 (UTC+04:00)

Введение в организм определенного набора гормонов может способствовать снижению веса и уменьшению уровня сахара в крови. К такому выводу пришла группа британских ученых на основании проведенного ими исследования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона предположили, что инъекция гормонов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), оксинтомодулина и пептида может оказать такой же эффект на организм, как и операция шунтирования желудка - то есть способствовать снижению массы тела. Медики указывают, что в настоящее время подобного рода процедура считается одним из наиболее распространенных способов избавления от лишних килограммов, однако в силу ряда побочных действий, включая сильные боли в животе, тошноту и рвоту, подходит далеко не всем пациентам. Кроме того, стоимость операции довольно высока, что также делает ее для многих недоступной.

Для подтверждения своей гипотезы ученые провели специальное исследование, в котором приняли участие около 70 пациентов. Часть из них страдала ожирением с преддиабетом, другие - сахарным диабетом. Медики наугад отобрали 15 добровольцев, которым предназначалась гормональная терапия, и 11 пациентов, получавших инфузию физиологического раствора в качестве плацебо. На протяжении четырех недель ученые вводили в организм добровольцев указанное сочетание гормонов, причем инъекции проводились ежедневно, начиная за час до завтрака и заканчивая после последнего приема пищи.

Кроме того, медики выбрали 21 пациента, которым была проведена бариатрическая операция (операция по уменьшению желудка - прим.ТАСС), и 22 человека, следовавших низкокалорийной диете. Результаты показали, что в среднем вес пациентов, прошедших гормональное лечение, снизился на 4,4 кг по сравнению с добровольцами, принимавшими плацебо, у которых данный показатель составил 2,5 кг. Более того, уровень сахара у них в крови снизился практически до нормальных показателей, а сама терапия не имела побочных эффектов. Тем не менее, указывают специалисты, пациенты, пережившие бариатрическую операцию, или питавшиеся низкокалорийными продуктами, потеряли больше килограмм - они сбросили 10,3 кг и 8,3 кг соответственно.

"Ожирение и диабет 2 типа могут привести к возникновению очень серьезных и потенциально опасных для жизни заболеваний, включая рак, инсульт и сердечную недостаточность. Новое гормональное лечение показало значительное улучшение здоровья пациентов всего за четыре недели", - отметила профессор из Университетского колледжа Лондона Триша Тан. "По сравнению с другими методами оно не является инвазивным и снижает уровень глюкозы почти до нормальных значений", - добавила она. "Хотя потеря веса при использовании гормональной терапии была меньше, данный способ выглядит гораздо предпочтительнее, поскольку имеет меньше побочных эффектов, чем, например, бариатрическая хирургия", - заключила она.

Ожирение уже давно является одной из остро стоящих проблем для Соединенного Королевства. По данным последнего ежегодного отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Великобритания является страной с самым большим в Западной Европе процентом граждан, страдающих от избыточного веса. В документе отмечается, что у 26,9% населения страны индекс массы тела превышает 30. Также подчеркивается, что с 90-х годов прошлого века число людей, испытывающих проблемы с лишним весом, увеличилось в стране на 92%.

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