Ученые заявили о возможном существовании Лох-Несского чудовища

21 августа 2019 16:18 (UTC+04:00)

Международная команда ученых, более года исследовавшая шотландское озеро Лох-Несс, чтобы подтвердить или опровергнуть существование легендарного чудовища Несси, сообщит о результатах своей работы в начале сентября, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Экспедиция, которую возглавлял Нил Джемелл, профессор новозеландского университета Отаго, приступила к работе в июне 2018 года. Ученые собрали для анализа 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине. Ранее Джеммел пояснял, что все существа, обитающие в озере, неизбежно оставляют в воде фрагменты ДНК – в виде чешуи, частичек кожи, перьев или мочи. Все образцы были секвенированы, образовавшиеся 500 миллионов последовательностей проходят сравнение с базой данных всех известных биологических видов.

Как отмечает издание, ранее существовало несколько теорий, объясняющих многочисленные сообщения о случаях наблюдения Несси. "Наше исследование в принципе исключает большинство гипотез, однако одна из них остается правдоподобной", - заявил Джеммел.
Ожидается, что итоги исследования будут объявлены 5 сентября на пресс-конференции ученого в Лох-несском выставочном центре на западном берегу озера.

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