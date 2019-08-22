Ученые считают, что добавление витамина D в пшеничную муку поможет снизить усталость

22 августа 2019 11:05 (UTC+04:00)

Обогащение витамином D определенных продуктов, включая пшеничную муку, может способствовать снижению усталости, мышечных болей и даже риска развития сердечной недостаточности. К такому выводу пришла группа британских ученых на основании проведенного ими исследования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ученые напоминают, что витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей, от него зависит процесс усвоения таких элементов, как фосфор и кальций, а также обмен веществ. Недостаток "солнечного витамина" может иметь негативные последствия для костной ткани, быть причиной воспалительных процессов, а также развития диабета. Кроме того, дефицит данного витамина приводит к возникновению рахита, мышечной слабости и депрессии. Все это побудило ученых из Бирмингемского университета (Великобритания) провести специальное исследование, направленное на то, чтобы выяснить, какие количества витамина D получают жители Соединенного Королевства.

Специалисты обнаружили, что из-за погодных условий каждый пятый житель Великобритании страдает дефицитом данного витамина. Особенно ярко это проявляется в зимний период (с октября по апрель), когда солнце редко радует британцев. По этой причине эксперты рекомендуют добавлять витамин D в продукты, в том числе в муку, которая входит в состав многих блюд, употребляемых жителями королевства.

Витамин D представляет собой группу биологически активных веществ, которые включают холекальциферол и эргокальциферол. Холекальциферол при этом необходим почти для 3 тыс. происходящих в организме процессов. Он синтезируется под воздействием ультрафиолетовых лучей в коже, а также поступает в организм из пищи, включая рыбий жир, яичный желток, масло, печень, а также дрожжи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США ученые создали из воды аналог сливочного масла
США 10:23
Выявлены признаки преждевременной смерти
В мире 21 августа 22:45
Ученые заявили о возможном существовании Лох-Несского чудовища
Другие страны 21 августа 16:18
Ученые NASA обнаружили экзопланету размером с Землю
Другие страны 21 августа 14:44
Исследователи обнаружили следы метеорита, рухнувшего в Атлантику 35 млн лет назад
Другие страны 20 августа 10:51
Австралийские астрономы зафиксировали поглощение нейтронной звезды черной дырой
Другие страны 19 августа 12:51
Лента новостей
Минкоммерции КНР выразило США протест, несмотря на отсрочку пошлин на китайские товары
Другие страны 12:19
В Туркменистане завершается сбор картофеля
Бизнес 12:19
TAP принесет чистую прибыль в размере 238 млн евро
Энергетика 12:17
Казахстан и Туркменистан обсудили сотрудничество по широкому спектру направлений
Бизнес 12:09
Грузия и Турция планируют расширить торговые связи
Финансы 12:04
Пятиметровая акула шокировала жителей западной провинции Турции (ФОТО)
Турция 12:00
Начата агитационная компания по повышению интереса к страхованию в Азербайджане
Финансы 11:57
Туркменистан и США обсудили политические вопросы
Туркменистан 11:54
Причина крушения МиГ-29 раскрыта
Политика 11:53