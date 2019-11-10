Иран готов поделиться опытом в атомной сфере со странами Персидского залива

10 ноября 2019 19:07 (UTC+04:00)

Тегеран готов поделиться своим опытом в ядерной промышленности со странами Персидского залива. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи на церемонии начала строительства второго энергоблока АЭС "Бушер", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы поделиться своим опытом со странами Персидского залива", - цитирует его агентство Fars.

Салехи также "поблагодарил российский народ и государство за помощь Ирану в развитии атомной промышленности". "[Сотрудничество] с Россией предоставило нам доступ к продвинутым технологиям, и станция "Бушер" символизирует это искреннее сотрудничество", - добавил он.

По словам главы ОАЭИ, строительство второго энергоблока на станции "идет строго по графику".

В воскресенье Салехи и первый заместитель гендиректора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин символично обменялись кубиками бетона в знак начала строительства второго энергоблока АЭС "Бушер".

Росатом реализует в Иране проект строительства второй очереди АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2100 МВт. В мае прошлого года госкорпорация начала готовить площадку второго энергоблока к заливке бетона - приступила к работам по укреплению грунтов реакторного здания энергоблока №2 АЭС "Бушер".

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