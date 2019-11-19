Число погибших в ДТП с автобусами в пригороде Мехико возросло до 13

19 ноября 2019 23:54 (UTC+04:00)

Число жертв произошедшего в понедельник вечером ДТП с участием трех автобусов в пригороде столицы Мексики продолжает расти. В одной из больниц штата Мехико во вторник умерли двое пострадавших, и общее число погибших в автокатастрофе увеличилось до 13 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Televisa.

В медицинских учреждениях до сих пор остаются более 20 пассажиров, получивших травмы, состояние многих их них оценивается как тяжелое. Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств случившегося.

К настоящему времени полиции удалось задержать водителя одного из автобусов, поиск еще двоих продолжается. По предварительным данным, причиной трагедии стало допущенное ими грубое нарушение правил дорожного движения.

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