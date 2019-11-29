Парламент Боливии запустил механизм для проведения новых выборов

29 ноября 2019 03:18 (UTC+04:00)

Многонациональное законодательное собрание (парламент) Боливии утвердило регламент для избрания новых членов высшего избирательного суда (TSE), который исполняет в стране функции ЦИК, передаетTrend со ссылкой на РИА Новости.

Теперь, начиная с 28 ноября, на выборы высшего избирательного суда отводится 20 дней. После избрания и принесения присяги члены TSE должны течение 48 часов объявить о дате новых выборов.

"Утвердили регламент и созыв двумя третями голосов... ждем всех граждан Боливии, которые хотят выдвинуть себя, поскольку завтра утром будут опубликованы необходимые требования", - сообщила спикер сената Эва Копа после завершения сессии обоих палат парламента.
Ранее временный президент Жанин Аньес подписала закон о выборах. Максимальный срок, установленный законом для проведения новых президентских выборов, составляет 140 дней - 20 дней на выборы верховной коллегии высшего избирательного суда и еще 120 на организацию и проведение голосования, оно должно пройти не позднее 12 апреля.
В разъяснении к законопроекту, опубликованном сенатом Боливии, говорится, что он запрещает выставлять свои кандидатуры на выборах лицам, ранее занимавшим эту должность два срока подряд. Таким образом, становится юридически невозможным участие в предстоящих выборах экс-президента Эво Моралеса.

Закон также признал незаконными всеобщие выборы 20 октября, на которых с минимальным отрывом победил Моралес.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.

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