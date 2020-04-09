В школах Южной Кореи новый учебный год начался в удаленном режиме

Другие страны 9 апреля 2020 09:13 (UTC+04:00)
В школах Южной Кореи новый учебный год начался в удаленном режиме

Учащиеся выпускных классов средних и старших школ Республики Корея приступили в четверг к занятиям в дистанционном режиме в соответствии с планом поэтапного начала учебного года, утвержденного министерством образования в конце прошлого месяца. Об этом сообщило правительство страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 16 апреля приступят к учебе учащиеся первых и вторых классов средних и старших школ, а для начальных школ учебный год начнется 20 апреля. Дистанционное обучение включает как интерактивные занятия в режиме реального времени, так и просмотр образовательного контента, заранее подготовленного педагогами, а также выполнение заданий.

Для занятий учащимся требуются компьютеры, планшеты или смартфоны. Однако, как отмечается в сообщении Минобразования, в данный момент порядка 223 тыс. школьников по всей стране не имеют необходимой техники. Для решения этой проблемы центральное правительство обратилось за помощью к региональным властям, местным департаментам образования и представителям крупного бизнеса.

В младших классах начальной школы заочные занятия будут проводиться с использованием специально подготовленных передач на государственном образовательном телеканале EBS. Учебные материалы загружаются на специальный интернет-портал, и министерство образования опасается, что при одновременном подключении к нему миллионов школьников сервер может не выдержать нагрузки.

В связи с этим ведомство подготовило рекомендации по проведению дистанционных занятий, призванные снизить вероятность возникновения технических неполадок. Власти также окажут содействие в подготовке субтитров и учебников, напечатанных шрифтом Брайля, для детей с нарушениями слуха и зрения.

Новый учебный год в Республике Корея обычно начинается в марте, но из-за опасений относительно распространения в учебных заведениях коронавируса этот процесс откладывался трижды. Главной причиной является то, что большие группы людей, которые проводят много времени в закрытых помещениях, уязвимы для инфекции.

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