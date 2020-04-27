Власти Эквадора объявили об ослаблении карантина в связи с коронавирусом

Президент Эквадора Ленин Морено в воскресенье объявил о смягчении с 4 мая карантина в связи с эпидемией коронавируса. Выступление политика транслировалось в вечернем телеэфире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Четвертого мая начнется новая фаза борьбы с коронавирусом. Однако это не значит, что санитарно-эпидемиологическое ЧС позади, - сказал глава государства. - Мы будем противостоять ЧС социально-экономического характера в соответствии с самыми строгими санитарными стандартами и нормами". Как пояснил президент, речь идет об "осторожном и постепенном открытии отдельных сфер производства".

В частности, как уточнил глава государства, исходя из ряда параметров, ситуациям в разных районах будет присваиваться один из трех уровней опасности: красный, желтый и зеленый. В первом случае послабления будут минимальными. Там, где будет возможно объявить желтый уровень, коммерческим учреждениям разрешат частично вернуться к работе, при том, что на месте будут одновременно находиться не более половины сотрудников, отчасти возобновится работа городского транспорта, жителям разрешат дважды в неделю пользоваться личным автотранспортом.

В наиболее благоприятных случаях государственные и коммерческие учреждения смогут работать на 70%, а в дополнение к открытию торговли жителям также разрешат свободно перемещаться. При этом по-прежнему будут запрещены общественные мероприятия и скопления людей, не будут работать школы, сохраняется ограничение на междугороднее сообщение. Окончательное решение о послаблении действующих ограничений будут принимать местные власти, подытожил президент. В случае повторного ухудшения санитарно-эпидемиологических показателей, послабления на местах будут отменены.

Власти Эквадора подтвердили первый случай заражения коронавирусом 29 февраля. На настоящий момент в стране зарегистрированы свыше 22 тыс. случаев заражения, более 576 человек умерли. Однако власти указывают, что еще 1 028 смертей также могли быть вызваны последствиями коронавируса.

Провинция Гуаяс и ее административный центр Гуаякиль, где зарегистрировано свыше 7,5 тыс. случаев заражения и около половины смертей из-за коронавируса, стали эпицентром эпидемии в южноамериканской республике. В середине апреля руководство Эквадора сообщило о семикратном росте числа умерших в этом регионе по сравнению с обычным показателем смертности, допустив, что часть из них также связано с этой инфекцией. В стране объявлен 15-дневный траур. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли.