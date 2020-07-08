Умер премьер-министр Кот д'Ивуара Амаду Гон Кулибали

Премьер министр Кот д'Ивуара Амаду Гон Кулибали умер на 62-м году жизни, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщает в среду агентство Reuters, об этом заявил президент страны Алассан Уаттара в эфире государственного телевидения.

Амаду Гон Кулибали перенес в 2012 году операцию на сердце. Глава правительства 2 мая в экстренном порядке вылетел во Францию для медицинского осмотра в одной из клиник Парижа. Спустя 10 дней он вернулся на родину и продолжил руководить работой правительства.

В минувшем марте Амаду Гон Кулибали был избран кандидатом от правящей коалиции "Объединение уфуэтистов за демократию и мир" (RHDP) на предстоящих президентских выборах. Действующий президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, который еще в 2019 году объявил о своем нежелании идти на очередной срок, поддержал кандидатуру Кулибали. Президентские выборы назначены на ближайший октябрь.