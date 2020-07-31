Президент Филиппин продлил общий карантин в Маниле и 12 городах страны до 15 августа

Другие страны 31 июля 2020 08:14 (UTC+04:00)
Президент Филиппин продлил общий карантин в Маниле и 12 городах страны до 15 августа

Президент Филиппин Родриго Дутерте продлил общий карантин в Маниле до 15 августа на фоне роста числа случаев инфицирования коронавирусом в столице. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила медиагруппа ABS-CBN.

Президент также отметил, что город Себу спустя две недели модифицированного расширенного карантина переводится на общую изоляцию. Помимо Манилы и Себу еще 11 городов Филиппин переходят на общий карантин. Пресс-секретарь президента Гарри Рок сказал, что существуют определенные условия для проведения общей изоляции, такие как усиленный карантин в зонах, где обнаруживаются новые зараженные.

Рок добавил, что ношение защитного экрана поверх лицевой маски теперь также является частью минимального стандарта для сохранения здоровья. "У нас было строгое соблюдение минимальных стандартов здоровья - это мытье рук, ношение маски, социальное дистанцирование и теперь даже ношение защитного экрана", - отметил он.

Решение о продлении общего карантина в Маниле было принято после того, как днем ранее было выявлено 3 954 новых случая инфицирования коронавирусом, что является самым высоким однодневным показателем с 30 января. В результате общее число заразившихся возросло до 89 374. Вместе с тем в тот же день было объявлено, что число выздоровевших увеличилось на 38 075 и достигло 65 064.

Дутерте заявил, что первая вакцина может поступить на Филиппины из Китая, выразив надежду, что ситуация в стране вернется к норме к декабрю. "Я надеюсь, что к декабрю мы вернемся к нормальной жизни", - отметил он. Во время своего пятого обращения к народу Дутерте сказал, что он попросил председателя КНР Си Цзиньпина держать Филиппины в приоритете после того, как Китай разработает вакцину.

В свою очередь, министр финансов Карлос Домингес подчеркнул, что Филиппины планируют закупки по меньшей мере 40 млн доз вакцины против коронавируса, как только она станет доступна, для бесплатного предоставления 20 млн бедным гражданам страны. "У нас есть план финансирования для этого. По нашим оценкам, нам нужно будет бесплатно вакцинировать минимум 20 млн человек", - пояснил он. Если 20 млн филиппинцам понадобится по две дозы вакцины, то правительству необходимо выделить $400 млн, подытожил Домингес.

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