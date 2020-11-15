В Молдове завершилось голосование на выборах президента

Второй тур президентских выборов завершился в Молдове. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в 21:00 по местному времени (23:00 GMT+4) закрываются избирательные участки на территории республики. Однако голосование продолжается за рубежом - там ориентируются на время стран пребывания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В течение дня в ЦИК не поступала информация о нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты голосования, однако комиссия все еще проверяет поступившие жалобы и другую информацию, отметил замглавы ЦИК Владимир Шарбан. По его словам, избиратели продемонстрировали высокую активность: на 18:00 (20:00 GMT+4) к урнам пришли примерно 1,4 млн избирателей, что больше, чем по итогам первого тура.

За пост президента борются глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36% избирателей в первом туре, а также действующий президент Игорь Додон с результатом в 32%. По итогам сегодняшнего голосования победителем будет признан кандидат, получивший больше голосов в свою поддержку. Оба политика уже встречались на выборах 2016 года, однако тогда Додон лидировал в двух турах.

Как сообщил Шарбан, первые итоги голосования сразу после закрытия участков представят экзитполы. Однако эти опросы проводились только на территории Молдове, предупредил он. ЦИК начнет публиковать свои результаты через час после закрытия участков. За результатами можно будет в реальном времени наблюдать на сайте Центризбиркома.