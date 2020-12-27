В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в воскресенье в Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно ее оценкам, эпицентр находился на расстоянии 115 км к югу от города Ика, где проживают около 246 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 34 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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