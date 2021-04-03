Страны Европы и США предоставляют Тайваню помощь в строительстве подлодок

Европейские страны и США помогают осуществить проект Тайваня по строительству подводных лодок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ласти Тайваня отрицают данные из публикации американского издания The National Interest, согласно которому в 2019 году свою помощь в строительстве подводных лодок предлагала КНДР. "При разработке наших подводных лодок никогда не было контактов с КНДР, нет и никогда не будет; помощь предоставляется важными странами Европы и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении без дополнительных подробностей.

Программа строительства собственного подводного флота была запущена на Тайване в ноябре прошлого года. Конструкторам из кораблестроительной корпорации CSBC поставили задачу построить своими силами восемь субмарин. Первый прототип стоимостью $1,7 млрд должен быть представлен летом 2024 года.

Тайвань с 2001 года добивался возможности закупки восьми подлодок в Соединенных Штатах - у своего главного поставщика военной техники. Однако американская сторона не включила субмарины в число вооружений, утвержденных для поставки на остров.