В результате ДТП в Кот-д'Ивуаре погибли 17 человек

Семнадцать человек погибли и 14 получили ранения после столкновения грузовика и микроавтобуса в центре Кот-д'Ивуара в воскресенье днем. Об этом сообщило в понедельник агентство Xinhua со ссылкой на источник в службе безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Спасатели извлекли тела из-под обломков и эвакуировали раненых в медицинские центры, сообщило управление военной пожарной охраны Кот-д'Ивуара. Причина аварии выясняется.

Как сообщает агентство, согласно данным Национального управления безопасности дорожного движения, ежегодно в Кот-д'Ивуаре регистрируется в среднем 6 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибнут 600 человек и более 13 тыс. получают травмы.