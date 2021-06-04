Похищенная в Мексике кандидат в мэры города найдена живой

Другие страны 4 июня 2021 05:03 (UTC+04:00)
Похищенная в Мексике кандидат в мэры города найдена живой

Марилу Нуньес, кандидат от партии "Гражданское движение" в мэры города в штате Герреро на юго-западе Мексики, была найдена живой после похищения. Об этом сообщил в четверг вечером у себя в Twitter губернатор региона Эктор Астудильо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад проинформировать о том, что Марилу Мартинес Нуньес, кандидат на пост главы администрации муниципалитета Куцамала, находится вне опасности, мы очень рады видеть ее в добром здравии, - говорится в записи. - Мы продолжим делать все возможное для того, чтобы избирательный процесс прошел как можно лучше". Сведений о том, при каких обстоятельствах была обнаружена политик, похищенная неизвестными ранее на этой неделе, обнародовано не было.

На прошлой неделе Альма Барраган, представлявшая "Гражданское движение" на выборах мэра города Моролеон в штате Гуанахуато, была застрелена на встрече с избирателями.

В Мексике 6 июня пройдут выборы федеральных депутатов и членов местных органов власти. Кроме того, жители 15 регионов получат возможность избрать новых губернаторов. К участию в голосовании приглашены свыше 92 млн человек.

На протяжении предвыборной кампании практически ежедневно происходили нападения на ее участников. Жертвами стали десятки политиков, в основном претендовавших на посты муниципального значения. Президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в среду заявил, что власти гарантируют безопасность предстоящего голосования, и призвал население принять в нем активное участие.

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