На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано во вторник возле филиппинского острова Минданао. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Филиппин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 186 км к юго-востоку от провинции Сарангани, население которой составляет около 500 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 122 км.

Специалисты не исключили возникновения повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.