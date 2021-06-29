На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано во вторник возле филиппинского острова Минданао. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Филиппин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился в 186 км к юго-востоку от провинции Сарангани, население которой составляет около 500 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 122 км.
Специалисты не исключили возникновения повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.
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