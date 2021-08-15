В Кот-Д’Ивуаре выявили первый за 25 лет случай заболевания лихорадкой Эбола

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о первом случае инфицирования вирусом Эбола в Кот-Д’Ивуаре за последние 25 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство здравоохранения Кот-д'Ивуара подтвердило сегодня первый случай [заболевания лихорадкой] Эбола в стране с 1994 года", - говорится в заявлении. "Институт Пастера подтвердил наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан [на юге Кот-д'Ивуара] по прибытии из Гвинеи", - говорится в заявлении ВОЗ.

Согласно сообщению, ВОЗ намерена оперативно развернуть в Кот-д'Ивуаре многопрофильную группу экспертов, которая поможет "усилить профилактику инфекций и контролировать медицинские учреждения, диагностику [заболевания], отслеживание контактов [с заболевшими], лечение и связи с обществом".

В Гвинее 19 июня 2021 года завершилась вспышка лихорадки Эбола, продолжавшаяся почти четыре месяца. Гвинея стала второй страной Африки, где в текущем году произошла и закончилась вспышка вируса Эбола. В начале минувшего мая вспышка лихорадки Эбола завершилась на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Она продолжалась около трех месяцев. В ее ходе у 12 человек было диагностировано вызываемое вирусом Эбола заболевание, шестеро умерли. Сейчас на Африканском континенте нет ни одной вспышки лихорадки Эбола.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Самая крупная вспышка вируса Эбола по числу инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке на территории Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Число ее жертв достигло более 11 тыс.