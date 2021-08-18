В США заявили, что Гани больше не является значимой политической фигурой в Афганистане

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана и бежавший из страны Ашраф Гани больше не является значимой политической фигурой на родине. Об этом заявила на брифинге в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Мы видели объявление ОАЭ этим утром, что Гани был встречен этим правительством. На этом все <...>. Он больше не является фигурой в Афганистане", - сказала она.