В США заявили, что Гани больше не является значимой политической фигурой в Афганистане

Другие страны 18 августа 2021 23:56 (UTC+04:00)
В США заявили, что Гани больше не является значимой политической фигурой в Афганистане

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана и бежавший из страны Ашраф Гани больше не является значимой политической фигурой на родине. Об этом заявила на брифинге в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Мы видели объявление ОАЭ этим утром, что Гани был встречен этим правительством. На этом все <...>. Он больше не является фигурой в Афганистане", - сказала она.

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