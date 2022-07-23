Президент ЮАР призвал африканские страны сократить зависимость от импорта зерна

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призывает африканские страны снизить зависимость от импорта и увеличить собственное производство зерновых и удобрений на континенте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, пишет в пятницу The Guardian.

"Хотим ли мы и впредь в течение многих лет полагаться в плане поставок зерна и удобрений. Или мы должны признать, (что продовольственный кризис) стал призывом к действию, как COVID стал звонком для многих стран на африканском континенте, чтобы начать производство собственных вакцин?" - сказал Рамафоса на пресс-конференции в Претории.

"Африка должна начать производить собственные удобрения", - отметил президент ЮАР.

В Африке и на Ближнем Востоке цены на зерно в последние месяцы резко возросли из-за сокращения поставок.